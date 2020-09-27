А при выборе ростовки спортивных лыж существуют особые ограничения международной лыжной федерации - FIS, которые действуют только на соревнованиях определенной категории и не являются обязательными в случае любительского катания.

Например, женщинами используются слаломные модели в ростовке 155 см, мужчинами – 165 см, независимо от роста и веса спортсмена.