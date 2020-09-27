Волшебной формулы для определения «идеально подходящей вам» ростовки (так горнолыжники называют длину лыж) просто не существует. Формулы, в которых учитываются вес и рост – лишь стартовая отметка, затем нужно учесть и другие факторы. Категория лыж, тип снега и ваши личные пристрастия – это лишь некоторые из них.
На выбор ростовки влияет, в частности, выбор склонов. Лыжи для подготовленных склонов, рассчитанные на короткие дуги, выбираются короче, для средних дуг – немного длиннее. Для катания вне трасс горные лыжи берутся еще длиннее и т.д.
А при выборе ростовки спортивных лыж существуют особые ограничения международной лыжной федерации - FIS, которые действуют только на соревнованиях определенной категории и не являются обязательными в случае любительского катания.
Например, женщинами используются слаломные модели в ростовке 155 см, мужчинами – 165 см, независимо от роста и веса спортсмена.
Для начала стоит оценить свой опыт. Это даст представление о том, какого типа лыжи вам нужны. Довольно условно можно разделить лыжников на три большие группы.
Начинающий
Продвинутый
Эксперт
Начинающий уровень катания
Лыжник, для которого катание на лыжах совсем непривычно или сопряженные повороты вызывают затруднения. Основной характеристикой лыж для новичков является их возможность прощать ошибки и легко подчиняться усилиям неопытного лыжника. Поэтому начальные модели мягкие, их часто делают из композитных материалов или из комбинации синтетики и мягкого дерева. Такие лыжи легче и, соответственно, требуют меньше сил для управления.
Скорость катания: низкая
Склоны: подготовленные
Ширина талии лыж: от 65 до 75 мм
Многие производители предлагают также специальную геометрию и прогиб для того, чтобы облегчить освоение поворотов и перекантовку – смену направления движения.
Большинство лыжников и лыж попадают в эту категорию. Лыжи среднего сегмента отличаются более высокой жесткостью, по сравнению с лыжами для новичков. Лыжи этой категории отличаются более мощным деревянным сердечником, часто встречается конструкция сэндвич с боковыми стенками. В некоторых моделях могут использоваться дополнительные слои металла или стеклопластика, делающие конструкцию более жесткой.
Скорость катания: высокая
Склоны: вне трасс, пайп, подготовленные склоны
Ширина талии лыж: от 72 до 86 мм
Ширина лыж может варьироваться довольно сильно, она зависит от назначения лыжи: универсальные модели для катания по различному состоянию снега на горнолыжных курортах делаются шире (от 78 до 86 мм), чем модели для подготовленных склонов (от 72 до 78 мм).
Независимо от выбора склона, лыжи продвинутого или экспертного уровня предназначены для агрессивного и умелого лыжника. Вы практически всегда найдете в них слои титанала, карбона или других материалов, предназначенные для обеспечения более четкой работы на скорости или в сложных условиях. Лыжи этого уровня, как правило, жестче как продольно, так и на скручивание (торсионная жесткость), чем лыжи среднего уровня, из-за этого на низких скоростях управлять ими может быть сложнее. Есть модели для подготовленных склонов, парка, универсальные или многоцелевые лыжи и модели для фрирайда и целины.
Скорость катания: высокая
Склоны: вне трасс, трассы для соревнований, леденистые склоны, наиболее крутые склоны
В настоящее время выпускаются женские модели тех же категорий, что и для мужчин. При этом модели, разработанные специально для женщин, несколько легче, мягче и короче моделей унисекс. При этом нельзя сказать, что они хуже – в них применяются более легкие материалы, а рабочие характеристики подобраны с учетом особенностей женской анатомии.
У женщин, как правило, центр тяжести расположен ниже, чем у мужчин, и сильнее смещается назад при катании, когда лыжница сгибает ноги. Помимо этого, женщины обладают меньшей массой тела, чем мужчины того же роста и у них меньше сил, которые они смогут приложить к своим лыжам.
Благодаря конструктивным особенностям женские лыжи требуют меньше усилий для поворота - это достигается благодаря использованию более тонких и мягких слоев материалов и сердечника. Чтобы лучше адаптировать модель для женщин, место монтажа креплений сдвигается на сантиметр или еще чуть ближе к носку
a
.
И еще один момент: нет никаких оснований утверждать, что женщина не сможет кататься на мужских лыжах и наоборот.