В этой статье мы представим комплекс упражнений для расслабления шейного отдела позвоночника. А здесь вы можете почитать про боль в пятке при ходьбе.

Шейным остеохондрозом часто называют самые разные патологии. Например, цервиалгию – боль в шее из-за переохлаждения (говорят: «Продуло»), резкого движения или неудобного положения во время сна, а также остеоартрит мелких суставов и сам шейный остеохондроз. Признаки: боль в шее, появившаяся слабость рук, онемение пальцев, «мурашки» по коже.

Первое, что нужно уяснить: если вы испытываете боль или дискомфорт в области шеи – не ставьте диагнозы самостоятельно, обращайтесь к врачу.

Мы же здесь представим упражнения, которые могут назначать врачи ЛФК при подобных проблемах. А также те, которые могут быть хорошей разминкой или профилактикой зажимов в шее и головных болей. Например, если вы работаете сидя за компьютером. Или, напротив, много стоите и поднимаете грузы.