Семь лучших упражнений для шеи при остеохондрозе
В этой статье мы представим комплекс упражнений для расслабления шейного отдела позвоночника. А здесь вы можете почитать про боль в пятке при ходьбе.
Шейным остеохондрозом часто называют самые разные патологии. Например, цервиалгию – боль в шее из-за переохлаждения (говорят: «Продуло»), резкого движения или неудобного положения во время сна, а также остеоартрит мелких суставов и сам шейный остеохондроз. Признаки: боль в шее, появившаяся слабость рук, онемение пальцев, «мурашки» по коже.
Первое, что нужно уяснить: если вы испытываете боль или дискомфорт в области шеи – не ставьте диагнозы самостоятельно, обращайтесь к врачу.
Мы же здесь представим упражнения, которые могут назначать врачи ЛФК при подобных проблемах. А также те, которые могут быть хорошей разминкой или профилактикой зажимов в шее и головных болей. Например, если вы работаете сидя за компьютером. Или, напротив, много стоите и поднимаете грузы.
1. Вращения в плечевых суставах внутрь и наружу.
Выполняются сидя (на стуле, скамье, фитболе), спина прямая, руки опущены вниз вдоль корпуса. Сначала скручиваем плечевые суставы внутрь, опуская подбородок на грудь. Потом разворачиваем их наружу, поднимая голову, «раскрывая» грудь и сводя лопатки.
Выполнить 10 повторений.
2. Круговые вращения в плечевых суставах назад.
Исходное положение – то же. Сидя, спина прямая, подбородок «смотрит» вперед». В заднем положении сводим лопатки.
Выполнить 10 повторений.
3. Достаем подбородком до груди.
Положение – сидя, спина прямая, руки опущены вниз. В верхнем положении головы взгляд направлен вперед. При движении головой вперед-вниз сначала прижимаем подбородок к шее, потом наклоняем голову вниз. Спина остается прямой, на задней поверхности шеи возникает натяжение.
Выполнить 10 повторений.
4. Наклоны головы в стороны.
Сидим прямо, спина прямая, руки опущены вниз. При наклонах головы тянемся макушкой поочередно к правом и левому плечу.
Выполнить по 10 повторений.
5. Повороты головы в стороны.
Подобное предыдущему упражнение, но делаем не наклоны головы, а повороты. Подбородок не наклоняется, а движется поочередно вправо и влево. В крайних точках взгляд направлен не в сторону, а назад – за себя.
Выполнить по 10 повторений.
6. Повороты головы с подъемом подбородка.
Совмещаем предыдущее упражнение с подъемом подбородка, чтобы растянуть шею в двух плоскостях.
Выполнить по 10 повторений.
7. Поворот головы на 45 градусов с наклоном вперед.
При полуповороте головы вправо правой рукой удерживаем себя за голову - кладем ладонь на затылок, локоть направлен туда же, куда и лицо. Помогаем рукой растянуть тыльную часть шеи, наклоняя голову вперед. Потом в обратную сторону.
Выполнить по 10 повторений.
Упражнения выполнять плавно, без рывков. Весь комплекс займет примерно пять минут, его можно выполнять дома или на работе во время перерыва. И еще раз: если чувствуете признаки заболевания, боли и дискомфорт, сначала обратитесь к врачу.