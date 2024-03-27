В этой статье мы представим комплекс упражнений для расслабления шейного отдела позвоночника. А здесь вы можете почитать про боль в пятке при ходьбе.

Шейным остеохондрозом часто называют самые разные патологии. Например, цервиалгию – боль в шее из-за переохлаждения (говорят: «Продуло»), резкого движения или неудобного положения во время сна, а также остеоартрит мелких суставов и сам шейный остеохондроз. Признаки: боль в шее, появившаяся слабость рук, онемение пальцев, «мурашки» по коже.

Первое, что нужно уяснить: если вы испытываете боль или дискомфорт в области шеи – не ставьте диагнозы самостоятельно, обращайтесь к врачу.

Мы же здесь представим упражнения, которые могут назначать врачи ЛФК при подобных проблемах. А также те, которые могут быть хорошей разминкой или профилактикой зажимов в шее и головных болей. Например, если вы работаете сидя за компьютером. Или, напротив, много стоите и поднимаете грузы.

1.       Вращения в плечевых суставах внутрь и наружу.

Выполняются сидя (на стуле, скамье, фитболе), спина прямая, руки опущены вниз вдоль корпуса. Сначала скручиваем плечевые суставы внутрь, опуская подбородок на грудь. Потом разворачиваем их наружу, поднимая голову, «раскрывая» грудь и сводя лопатки.

Выполнить 10 повторений.

2.       Круговые вращения в плечевых суставах назад.

Исходное положение – то же. Сидя, спина прямая, подбородок «смотрит» вперед». В заднем положении сводим лопатки.

Выполнить 10 повторений.

3.       Достаем подбородком до груди.

Положение – сидя, спина прямая, руки опущены вниз. В верхнем положении головы взгляд направлен вперед. При движении головой вперед-вниз сначала прижимаем подбородок к шее, потом наклоняем голову вниз. Спина остается прямой, на задней поверхности шеи возникает натяжение.

Выполнить 10 повторений.

4.       Наклоны головы в стороны.

Сидим прямо, спина прямая, руки опущены вниз. При наклонах головы тянемся макушкой поочередно к правом и левому плечу.

Выполнить по 10 повторений.

5.       Повороты головы в стороны.

Подобное предыдущему упражнение, но делаем не наклоны головы, а повороты. Подбородок не наклоняется, а движется поочередно вправо и влево. В крайних точках взгляд направлен не в сторону, а назад – за себя.

Выполнить по 10 повторений.

6.       Повороты головы с подъемом подбородка.

Совмещаем предыдущее упражнение с подъемом подбородка, чтобы растянуть шею в двух плоскостях.

Выполнить по 10 повторений.

7.       Поворот головы на 45 градусов с наклоном вперед.

При полуповороте головы вправо правой рукой удерживаем себя за голову - кладем ладонь на затылок, локоть направлен туда же, куда и лицо. Помогаем рукой растянуть тыльную часть шеи, наклоняя голову вперед. Потом в обратную сторону.

Выполнить по 10 повторений.

Упражнения выполнять плавно, без рывков. Весь комплекс займет примерно пять минут, его можно выполнять дома или на работе во время перерыва. И еще раз: если чувствуете признаки заболевания, боли и дискомфорт, сначала обратитесь к врачу.

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